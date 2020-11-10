"Бросался под колеса". Мужчину сбили насмерть в Алматинской области

Он несколько раз бросался на проезжающие мимо автомобили.

9 ноября около 22:00 в Талгаре произошел смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Mitsubishi Delica ехал по улице Карасай батыра. На плохо освещенной дороге он сбил мужчину, который появился на проезжей части неожиданно. От удара мужчину отбросило на несколько метров на обочину. Водитель вызвал скорую, однако пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Очевидцы рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз бросался на проезжающие мимо автомобили, едва не попав под колеса.

Все обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

Погибший мужчина 1981 года рождения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!