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Дерзкие грабители-самокатчики попали на видео в Петропавловске

Они напали на мужчину.

Фото : Polisia.kz10 ноября 2020, 16:04

В Петропавловске в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что стал жертвой грабителей на самокате, сообщает zakon.kz.

Глубокой ночью на перекрестке его окликнули незнакомые мужчины. Прибавив шагу, он направился в сторону дома. Однако незнакомцы на самокате догнали его, и стали требовать деньги. Избив его, нападавшие забрали у него сотовый телефон и портмоне с документами, - рассказал потерпевший.

Полицейские в районе грабежа при отработке одного из общежитий обратили внимание на самокат, установили владельца. Он оказался причастным к грабежу. Также был установлен второй подозреваемый. Они дали признательные показания.

Сотрудники Второго отдела полиции к тому времени исследовали видео с камер на перекрестке и возле дома. Сомнений в причастности парочки к грабежу не оставалось. У одного из них был изъят телефон, у второго – документы потерпевшего.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи ст. 191 УК РК "Грабеж". В данное время похищенный телефон и документы изъяты. Проводятся следственные действия, – сказал начальник Второго отдела полиции УП города Петропавловска Руслан Сыздыков


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