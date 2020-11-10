Введут и другие меры контроля за агентами.

FIFA решила сделать работу футбольных агентов более прозрачной. В организации планируют запретить родственникам футболистов представлять их интересы на переговорах, а также вводят ряд ограничений для агентов, передает zakon.kz.

По информации Mundo Deportivo, изменения вступят в силу в 2021 году, и позволят положить конец практикам, которые в FIFA считают «оскорбительными и чрезмерными», а также обеспечат прозрачность работы агентов.

Все любители футбола будут знать, что агенты зарабатывают в результате трансфера любого игрока. Суммы гонораров агентов, которые им платят клиенты (игроки или клубы), будут опубликованы. Тройное представительство закончится, то есть в тех случаях, когда один и тот же агент одновременно представляет игрока, продающий клуб и покупающий клуб. Если в ходе окончательных переговоров ничего не изменится, агент может взимать максимум 10% от стоимости трансфера.

Комиссия агенту от зарплаты игрока будет ограничена 3%.

Родственники футболистов не смогут быть их агентами, не имея лицензии FIFA. Клубы и руководители клубов не смогут иметь доли в футбольных агентствах – это ведет к конфликту интересов с точки зрения FIFA.

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