Создание центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности в странах ШОС поддержал Токаев

По словам Президента Казахстана, перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространства актуализировал тематику кибербезопасности.

Считаем важным инициативу о создании под эгидой ВОЗ сети региональных центов по контролю над заболеваниями и биобезопасности, заявил в своем выступлении на заседании Совета глав государств-членов ШОС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Коронавирусная инфекция стала жестким испытанием для мирового сообщества. Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Существующие механизмы превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные сбои, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что усиливается угроза безопасности, включая терроризм, гонку вооружений и разного рода гибридных войн, а в сфере геоэкономики наблюдается столкновение двух полярных тенденций – глобализма и национализма.

По данным ООН, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4 %, международные туристские потоки сократятся почти на 70 %, потоки прямых инвестиций обвалятся до 40 %. В этих условиях мы должны найти эффективные решения наиболее актуального вопроса: "Как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя глубинных интересов наших граждан?" — сказал Президент.

По его словам, предстоит длительная борьба против пандемии, которая влияет как на здоровье граждан, так и на экономику государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Есть все основания полагать, что утверждение на сегодняшнем заседании комплексного плана совместных действий по противодействую угрозам эпидемии – это коллективный ответ на вызовы времени. Важным считаем нашу инициативу о создании под эгидой ВОЗ сети региональных центов по контролю над заболеваниями и биобезопасности, — заявил Токаев.

Кроме того, как добавил глава государства, отмечается активизация трех зол – сепаратизма, терроризма, экстремизма, поэтому адекватным ответом организации на растущие риски видится активная реализация программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии сепаратизму, терроризму и экстремизма, в том числе в интернете.

"Перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространства актуализировал тематику кибербезопасности. Поэтому мы выступаем за оперативное создание центра информационной безопасности на базе РАТС ШОС", — подчеркнул Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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