Не только Путин. Не все мировые лидеры поздравили Байдена

Эксперты считают, что на это есть причины.

По случаю победы в гонке за президентство США в адрес Джо Байдена поступило много поздравлений из разных стран. Но не все лидеры государств присоединились поздравлениям. "Московский комсомолец" в своем материале рассказал о тех, кто пока не поздравил Байдена, передает zakon.kz.

Первым в списке идет президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков по этому поводу пояснил, что в Кремле предпочли дождаться официального объявления итогов. Песков также указал на то, что на выборах в 2016-м не было вопросов юридического оспаривания результатов, тогда как сейчас Трамп заявил о намерении оспорить исход выборов в суде.

В свою очередь, канал CNN считает, что от Байдена нельзя ожидать "уютных" отношений с Россией. В конце октября он назвал ее "главной угрозой" национальной безопасности США. Но все же есть ожидания, что одним из потенциальных пунктов сотрудничества с администрацией Байдена будет вопрос стратегических договоров в области глобальной безопасности.

Не поспешил поздравлять Байдена и председатель КНР Си Цзиньпин. Несмотря на то, что попытка завязать дружеские связи во время поездки китайского лидера в США и пребывания его в трамповском поместье Мар-а-Лаго далеко не зашла. Отношения между Вашингтоном и Пекином продолжали ухудшаться на фоне резких разногласий по вопросам торговли, технологий, прав человека, обвинений в китайском экспансионизме. А из-за пандемии коронавируса эти отношения еще больше осложнились.

Но пока правительство Китая уклоняется от ответа на вопрос, когда там поздравят Байдена с победой на выборах.

Не поздравил Байдена, как пишет "МК", и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При президентстве Трампа отношения между странами не раз проходили проверку на прочность. Например, в связи с турецким вторжением в контролируемые курдскими отрядами территории на севере Сирии, а также с приобретением турками российских вооружений.

Байден в прошлом году выражал беспокойство этими действиями Турции и обещал, что став президентом, будет придерживаться "совершенно другого подхода" к отношениям с Анкарой, а Эрдогану придется "заплатить цену" за свои действия.

Не поздравил Байдена президент Бразилии Жаир Болсонару. CNN пишет, что он и его дети, которые играют активную роль в политике, надеялись на переизбрание нынешнего президента США. С уходом Трампа Болсонару теряет дипломатического союзника и оказывается перед будущим президентом США с его акцентированным вниманием к правам человека и окружающей среде.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем заявлении о выборах в США не назвал Байдена победителем. Он заявил, что нужно подождать, пока закончится оспаривание подсчета голосов. Несмотря на политику Трампа, затеявшего строительство "стены" на границе с Мексикой, Обрадор сумел за последние несколько лет наладить тесные отношения с президентом США.

На выборах президента США кандидат от демократов Джо Байден получил голоса 270 выборщиков, которые были необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

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