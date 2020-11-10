Бекшин рассказал, где легче заразиться коронавирусом

С 1 октября по 10 ноября в Алматы зарегистрировано 576 случаев КВИ и 157 пневмонии.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, где чаще всего заражаются алматинцы коронавирусом, передает zakon.kz.

С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 14990 случаев коронавирусной инфекции, пневмонии неустановленного типа – 1066 случаев.

За минувшие сутки в Алматы зарегистрировали 28 новых случаев коронавируса и пневмонии, в том числе 24 случаев COVID-19 и 4 случая пневмонии. Кроме того, 1 случай КВИ завозной, зараженный пассажир прилетел рейсом Стамбул-Алматы.

Таким образом, прирост заболеваемости в сутки составил 0,2%, репродуктивное число 1,06, что свидетельствует о необходимости сохранения каратинных мер с тенденцией к усилению, - считает Бекшин.

С 1 октября по 10 ноября в Алматы зарегистрировано 576 случаев КВИ и 157 пневмонии.

На работе, в коллективах, организациях и офисах за этот период заразились 192 человека (44%), в транспорте заразились 129 человек (30%), в домашних очагах 72 новых заболевших (18%). Поэтому дезинфекция идет активно. Также за данный период 38 завозных случаев (8%) авиарейсами из заграницы, - заключил Бекшин.

Альберт Ахметов

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