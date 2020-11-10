Фейком оказалась информация о попытке изнасилования девушки в Кокшетау

На парня составили административный протокол за нарушение тишины. Девушке предложили пройти судебно-медицинскую экспертизу, но она отказалась.

Фейком оказалась информация о том, что в Кокшетау молодой человек пытался изнасиловать девушку. Оказалось, между ними произошел конфликт и он ее ударил. Парня оштрафовали, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в одном из домов в Кокшетау чуть не изнасиловали девушку. Соседи услышали крики и пришли ее спасать. Отмечалось, что парни избили девушку, чуть не изнасиловали и угрожали вывезти в лес.

В полиции Акмолинской области рассказали, что инцидент произошел 9 ноября. В тот день в дежурную часть поступил звонок о том, что в одной из квартир нарушают тишину в ночное время и громко играет музыка.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что 18-летняя молодая девушка пришла в дом 21-летнему знакомому, где они распивали спиртные напитки и курили кальян, - говорится в сообщении.

Оказалось, что они поругались и молодой человек ударил ее по лицу, она стала кричать и просить о помощи. По словам парня, он не хотел отпускать ее одну домой, поскольку она была пьяна.

Полицейские составили административный протокол на парня за нарушение тишины. Девушке предложили пройти судебно-медицинскую экспертизу, но она отказалась. Также от нее поступило заявление о непринятии мер в отношении парня.

Стоит отметить, что данный видеоролик был снят до приезда сотрудников полиции.

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