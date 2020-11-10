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Выпавшие из КАМАЗа на дорогу кирпичи затруднили движение в Нур-Султане

Водитель заплатит штраф.

Фото : кадр из видео10 ноября 2020, 17:10

Выпавшие из КАМАЗа на дорогу кирпичи затруднили движение в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

10 октября текущего года около 10.17 часов 43-летний водитель автомашины марки КАМАЗ следуя по улице Пушкина при правостороннем съезде с моста, в направлении проспекта Аль-Фараби не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание груза – кирпичей на проезжую часть, тем самым затруднив движение попутного автотранспорта, - сообщили в ДП города.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя возбуждено административное производство по части 3 статье 610 КРКоАП (60 МРП), в связи с ранее лишением водительских прав.

В настоящее время движение восстановлено.


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