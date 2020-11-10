Турция намерена участвовать в контроле за перемирием в Карабахе
Ранее Алиев заявил, что кроме российских в Карабахе будут присутствовать турецкие миротворцы, но в Москве и Ереване это опроврегли.
Фото : Getty Images10 ноября 2020, 18:19
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе, передает zakon.kz со ссылкой на turkgun.com.
Вчера было подписано соглашение о перемирии. Сейчас идет обсуждение: каким образом за ним будут наблюдать, как контролировать. Но весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном, - сказал Чавушоглу.
При этом ранее в Кремле заявили, что вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, речи об этом в подписанном соглашении нет.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание соглашения с Азербайджаном по Карабаху отсутствием выбора.
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