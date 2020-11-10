Домой к девушке из рестлинга пробрался сталкер. Он не знал, что его ждет

Что же он хотел?

В дом звезды World Wrestling Entertainment (WWE) Пейдж забрался некий молодой человек. Он не знал, что его ждет, передает zakon.kz.

Удивительно, что забравшийся в дом мужчина не планировал ничего воровать, он представился "сталкером", который сказал, что "символы" привели его в дом девушки.

Можно было бы подумать, что Пейдж сама даст отпор "маньяку", но она доверила эту "миссию" своему парню. По информации The Sun, Сарая-Джейд Бевис (настоящее имя Пейдж) и ее парень Ронни Радке назвали встречу со сталкером самой страшной вещью на свете

Самая страшная вещь на свете. Он сказал нам, что символы привели его к нам. Но Ронни держал его в трюме, пока не приехала полиция. Что-то не так с людьми ... слава богу, Ронни охраняет наш дом. Господи, - сказала Пейдж.

Радке поделился фотографиями, на которых полиция арестовывала мужчину.

У сталкера хватило наглости подойти к моей двери. Пожалуйста, не заставляйте меня убивать вас, - обратился Радке к сталкеру.

Королева ринга дебютировала в основном составе WWE в 2014 году и выиграла свой первый бой, став самой молодой чемпионкой Дивизиона в истории. Позже Пейдж потерпела неудачу в карьере из-за многочисленных травм шеи и дисквалификации, которые, по словам WWE, были вызваны нарушением политики компании по борьбе с наркотиками и здоровью. Она официально ушла из рестлинга в 2018 году.

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