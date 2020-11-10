Pfizer откладывает выход на рынок вакцины от коронавируса

Для хранения вакцины от коронавируса нужен температурный режим -70 по Цельсию, что вызывает технические трудности.

Американская компания Pfizer не будет поставлять в продажу свою вакцину от коронавируса в ближайшее время. Ее доступность будет ограничена из-за специальных условий хранения – требования к температурному режиму -70 по Цельсию, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Кроме того, компании Pfizer и BioNTech должны будут еще получить разрешение регулирующих органов. Предполагается, что первыми вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения и группы риска.

В то же время сложные требования к вакцине и ее сверххолодному хранению могут стать препятствием даже для самых современных больниц в США, не говоря уже о ее доступности в бедных странах с ограниченными ресурсами.

Основная проблема заключается в том, что вакцина, которая использует синтетическую мРНК для активации иммунной системы, должна храниться при температуре -70 по Цельсию.

Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях, потому что в больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре, - отмечает старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

В компании заявили, что доставка может осуществляться с использованием сухого льда.

В то же время цена вакцины компаний BioNTech и Pfizer, будет ниже рыночной. Также цены будут дифференцировать между странами и регионами. Об этом заявил стратегический руководитель BioNTech Райан Ричардсон.

Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций. Но мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок с учетом ситуации, в которой мы находимся, и с целью обеспечить широкий доступ, - отметил Ричардсон.

Он также рассчитывает, что цены в разных регионах и странах тоже будут отличаться.

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