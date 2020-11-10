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В Алматы могут снова закрыть кинотеатры - Бекшин назвал условия

В ноябре в Алматы регистрируют немного больше случаев, чем в октябре.

Фото : pixabay.com10 ноября 2020, 19:20

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, при каких условиях в мегаполисе снова могут закрыть кинотеатры, передает zakon.kz.

Если жители заразятся там один раз инфекцией, то не закроется, но там должны быть усилены работы по дезинфекции. Но если случаи заражения будут повторяться, то именно этот кинотеатр будет закрыт, - заявил Бекшин на площадке Региональной палаты предпринимателей Алматы.

По его словам, в ноябре в Алматы регистрируют немного больше случаев, чем в октябре.

Ранее стало известно, что ТРЦ в Алматы будут работать теперь до 22:00 7 дней в неделю, включая выходные.

Альберт Ахметов


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