Обновления - это зло. Ряд версий Windows 10 насильно обновится

Эксперты посоветовали пользователям хороший метод, как не дать Windows запустить обновление на вашем компьютере против вашей воли.

Microsoft начала информировать пользователей о том, что поддержка Windows 10 версии 1903 заканчивается в следующем месяце, и те, кто все еще использует неподдерживаемую операционную систему, будут принудительно обновлены без разрешения пользователя, передает zakon.kz.

Ранее в этом году Microsoft объявила, что поддержка Windows 10 версии 1903 завершится в декабре, а последнее накопительное обновление будет получено 8 декабря. Поскольку обслуживание прекращается 8 декабря, а до него осталось меньше месяца, софтверный гигант хочет обеспечить автоматическое обновление пользователей. Об этом сообщил портал Windows Latest.

Известно, что в ближайшие недели Microsoft начнет принудительное обновление всех, что использует Windows 10 версию 1903 до более новой совместимой версии, например версии 1909. Если ваше устройство не готово к версии 2004 или 20H2, вы не будете обновлены до версии 1909.

Если вы используете версию 1909, вы будете принудительно обновлены до версии 2004 в мае 2021 года. Это связано с тем, что технический гигант планирует закрыть Windows 10 версии 1909 в мае, а тем, кто все еще использует ее, необходимо выполнить обновление.

Эксперты портала посоветовали пользователям хороший метод, как не дать Windows запустить обновление на вашем компьютере против вашей воли.

Теперь вы можете обойти блокировку обновления или указать версию Windows 10, которую вы хотите использовать, внеся соответствующие изменения в редактор групповой политики или редактор реестра. Окончание обслуживания относится только к тем, кто использует Windows 10 Домашняя и Профессиональная. Microsoft будет поддерживать пользователей Windows 10 Enterprise и Education еще год или два. Точно так же это будет очень постепенное развертывание, и не все будут принудительно обновлены до последней версии Windows, - отмечает портал.

Большое количество пользователей всех учетных записей по некоторым причинам все еще используют Windows 10 версии 1903. Большинство не было обновлено до версии 1909 или 2004 / 20H2 из-за загадочных блоков обновления, которые были вызваны множеством критических и мелких ошибок и очень сложным развертыванием в целом.

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