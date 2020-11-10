Страны ШОС выступили за многополярное мироустройство и против систем ПРО

В декларации также отмечается, что терроризм, экстремизм, оборот наркотиков и киберпреступность продолжают нарастать, а связь между ними усиливается.

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступили за формирование многополярного мироустройства, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Государства-члены выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной и неделимой безопасности, отказа от конфронтации и конфликтов, укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности, - значится в сообщении.

Участники организации также подтвердили свою поддержку укрепления безопасности в Евразийском регионе на основе принципов международного права, невмешательства во внутренние дела других государств и мирного урегулирования споров.

В декларации также отмечается, что терроризм, экстремизм, оборот наркотиков и киберпреступность продолжают нарастать, а связь между ними усиливается.

В ШОС также отметили необходимость запуска многосторонних переговоров по борьбе с химическим и биологическом терроризмом.

Кроме того, государства-члены подтвердили общую позицию по урегулированию сирийского кризиса через диалог "на основе обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности государства".

Наращивание отдельными странами систем глобальной ПРО негативно влияет на международную безопасность и стабильность, говорится в декларации.

Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств, - говорится в декларации.

Напомним, что в заседании Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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