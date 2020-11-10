Казахстанка жила и работала без документов 19 лет

Также начата работа по оформлению документов ее детям.

Сотрудники Миграционной службы помогли матери-одиночке получить удостоверение личности, передает zakon.kz.

Министерство внутренних дел РК совместно с представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане и Общественным объединением "Правовой центр женских инициатив" "Сана сезім" проводит широкомасштабную акция по выявлению лиц с неурегулированным статусом для оформления им документов гражданства Республики Казахстан или удостоверения лица без гражданства.

В рамках данной акции сотрудники Управления миграционной службы Департамента полиции Шымкента помогли матери-одиночке с двумя несовершеннолетними детьми получить удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Индира родилась в 1984 году в Актюбинской области, имела при себе только свидетельство о рождении. В 2001 году переехала в Южно-Казахстанскую область. До этого времени работала по найму у частников, так как не имела документов. В октябре текущего года гражданка получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Это стало возможным в результате совместной организованной работы сотрудников Миграционной службы с представителями ОО ПЦЖИ «Сана сезім» по заполнению, сбору и получению необходимых документов, - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Также начата работа по оформлению документов ее детям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!