В Алматы прервали той на 150 человек

Также в городе выявили за день 15 объектов, нарушавших карантинные предписания.

В Алматы 9 ноября мониторинговые группы проверили 55 предприятий, передает zakon.kz.

Всего выявлено 15 нарушений. Также обнаружено проведение торжественных мероприятий с массовым скоплением людей.

Мониторинговой группой Бостандыкского района было выявлено и пресечено массовое мероприятие (кыз узату) в ресторане "Хан Сарайы" по адресу Алма-Арасан, 13, гостей мероприятия вывели в 15.40. Общее количество людей около 150 человек, до гостей были доведены нормы Постановления главного санитарного врача г. Алматы. МПС с собственника банкетного зала "Хан Сарайы" была взята объяснительная и составлен рапорт для последующего принятия соответствующих мер.

Мониторинговыми группами в Алмалинском районе выявлены 5 объектов со следующими нарушениями:

- салон красоты "Динара" ул. Масанчи, 23/12 — несоблюдение масочного режима;

- салон штор ул. Масанчи, 23/12 — несоблюдение масочного режима;

- салон светильников "Жаркын" ул. Гоголя, 151 — несоблюдение масочного режима;

- типография "АлматыПринткз" ул. Гоголя, 151 — несоблюдение масочного режима;

- стоматология ул. Байтурсынова, 16 — несоблюдение масочного режима.

В Жетысуском районе выявлены следующие нарушения:

- Кафе "ТЕТ-А-ТЕТ" ул. Геологов, 1а/1 — официант находился без маски;

- Кафе "Марьям" мкр. Айнабулак-4, 171 — нарушение режима работы после 23.00 часов;

- Донер-кебаб Эфенди, пр. Суюнбая, 2 к3 — нарушение режима работы после 23.00 часов, персонал без масок;

- Донерная, пр. Суюнбая, 2 — функционировал после 23.00.

В Ауэзовском районе выявлено нарушение режима работы после 23.00 в двух объектах:

- кафе "Узбечка" мкр. Мамыр-7, дом 13А;

- кафе "Место встречи" ул. Жандосова, 89А.

Следующие виды нарушений выявлены в Турксибском районе:

- СТО Oil Center ул. Жансугурова, 215 – несоблюдение масочного режима;

- кафе "Довгун" мкр. Кайрат, ул. Жаяу Муса, 420 – проведение торжественного мероприятия массовым скоплением людей.

Мониторинговыми группами Наурызбайского района выявлены нарушения:

- техосмотр ул. Ашимова, 20/1 — несоблюдение масочного режима;

- магазин "Дархан" ул. Репинский, 21 —несоблюдение масочного режима.

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