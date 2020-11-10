В Алматы прервали той на 150 человек
Также в городе выявили за день 15 объектов, нарушавших карантинные предписания.
В Алматы 9 ноября мониторинговые группы проверили 55 предприятий, передает zakon.kz.
Всего выявлено 15 нарушений. Также обнаружено проведение торжественных мероприятий с массовым скоплением людей.
Мониторинговой группой Бостандыкского района было выявлено и пресечено массовое мероприятие (кыз узату) в ресторане "Хан Сарайы" по адресу Алма-Арасан, 13, гостей мероприятия вывели в 15.40. Общее количество людей около 150 человек, до гостей были доведены нормы Постановления главного санитарного врача г. Алматы. МПС с собственника банкетного зала "Хан Сарайы" была взята объяснительная и составлен рапорт для последующего принятия соответствующих мер.
Мониторинговыми группами в Алмалинском районе выявлены 5 объектов со следующими нарушениями:
- салон красоты "Динара" ул. Масанчи, 23/12 — несоблюдение масочного режима;
- салон штор ул. Масанчи, 23/12 — несоблюдение масочного режима;
- салон светильников "Жаркын" ул. Гоголя, 151 — несоблюдение масочного режима;
- типография "АлматыПринткз" ул. Гоголя, 151 — несоблюдение масочного режима;
- стоматология ул. Байтурсынова, 16 — несоблюдение масочного режима.
В Жетысуском районе выявлены следующие нарушения:
- Кафе "ТЕТ-А-ТЕТ" ул. Геологов, 1а/1 — официант находился без маски;
- Кафе "Марьям" мкр. Айнабулак-4, 171 — нарушение режима работы после 23.00 часов;
- Донер-кебаб Эфенди, пр. Суюнбая, 2 к3 — нарушение режима работы после 23.00 часов, персонал без масок;
- Донерная, пр. Суюнбая, 2 — функционировал после 23.00.
В Ауэзовском районе выявлено нарушение режима работы после 23.00 в двух объектах:
- кафе "Узбечка" мкр. Мамыр-7, дом 13А;
- кафе "Место встречи" ул. Жандосова, 89А.
Следующие виды нарушений выявлены в Турксибском районе:
- СТО Oil Center ул. Жансугурова, 215 – несоблюдение масочного режима;
- кафе "Довгун" мкр. Кайрат, ул. Жаяу Муса, 420 – проведение торжественного мероприятия массовым скоплением людей.
Мониторинговыми группами Наурызбайского района выявлены нарушения:
- техосмотр ул. Ашимова, 20/1 — несоблюдение масочного режима;
- магазин "Дархан" ул. Репинский, 21 —несоблюдение масочного режима.
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