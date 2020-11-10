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Путин похвалил Пашиняна и Алиева

Было принято решение в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами, считает российский лидер.

Фото : пресс-служба Кремля10 ноября 2020, 20:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проявили мужество при принятии решения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Действительно, для того, чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение, – заявил Путин.

Он считает, что нужно поддержать и Пашиняна, и Алиева "в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принятии решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами".

Напомним, 9 ноября Алиев, Пашинян и Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.


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