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В Нур-Султане пока без послаблений. Столица вошла в "желтую" зону

За прошедшую неделю прирост заболеваемости составил в 1,2 раза, или 28%.

Фото : coronavirus2020.kz10 ноября 2020, 21:36

Нур-Султан вошел в "желтую зону" по темпам прироста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.

Нур-Султан вошел в "желтую зону". На послабления не стоит рассчитывать, потому что идет постепенный рост заболеваемости. На сегодняшний день мы не рискуем, зная о том, что в ближайших регионах высокая заболеваемость - Акмолинская и Костанайская область. Они также находятся в "желтой" зоне. Завозные случаи, на сегодняшний день, больше всего из ВКО, которая находится в "красной" зоне. За прошедшую неделю прирост заболеваемости составил в 1,2 раза, или 28%, - сообщила Пралиева.

Также она сравнила прирост заболеваемости с прошлым месяцем.

В начале октября в неделю фиксировалось 46 случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю это цифра составила 247 случаев.

Отметим, что в Акмолинской области были ужесточены карантинные меры.


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