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В Мексике шторм Эта вызвал мощные наводнения

В штате Чьяпас от наводнений и оползней погибли по меньшей мере 19 человек и более 900 домов были повреждены.

Фото : EPA/UPG10 ноября 2020, 22:08

В южной части Мексики в результате ливней, вызванных ураганом Eta, произошли наводнения и оползни, передает zakon.kz со ссылкой на Servicio Meteorológico Nacional.

В штате Чьяпас по меньшей мере 19 человек погибли и более 900 домов были повреждены. В общей сложности 20 муниципалитетов в штате пострадали от наводнений и оползней.

Также сообщалось о двух погибших в результате наводнения в штате Табаско, где около 80 тысяч человек пострадали от ливней.

Некоторые из пострадавших районов Мексики находятся недалеко от границы с Гватемалой, которая за последние дни пережила разрушительные наводнения и оползни.


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