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В Испании девушка заперла свою бабушку в комнате на два года

Молодая девушка и ее сожитель держали пенсионерку взаперти с 2018 года и не позволяли выходить даже в ванную.

Фото : Pixabay10 ноября 2020, 22:59

В испанской Валенсии арестовали пару, которая на два года заперла в спальне 72-летнюю женщину, передает zakon.kz со ссылкой на Euro Weekly News.

По имеющимся данным, 22-летняя внучка и ее 18-летний молодой человек поселились в доме пожилой испанки и установили замок на дверь ее спальни.

Женщине не разрешали ходить в ванную и туалет, и лишь иногда она могла выходить в гостиную.

Как утверждает следствие, внучка и ее партнер били бабушку. Также полиция выясняет возможность того, что молодая пара заставляла пенсионерку воровать в магазинах и использовала деньги с ее счета.

Женщине удалось сбежать, когда дверь в спальню забыли запереть. Она пошла в ближайшую аптеку и рассказала о случившемся.


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