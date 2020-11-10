В Шымкенте массово гибнут птицы от неизвестной болезни

Птичий грипп в городе не зарегистрирован - специалисты.

В Шымкенте неизвестный вирус убивает домашних птиц, передает zakon.kz.

Первую вспышку обнаружили в жилом массиве "Бадам". Местные жители считают, что это птичий грипп, который пришел к ним с севера и требуют принять срочные меры. Специалисты пока не выяснили причину подобного явления, но уверенно заявили - птичий грипп в городе не зарегистрирован, говорится в сюжете AlmatyTV.

У жителя массива "Бадам" домашние птицы начали умирать еще с прошлой пятницы. У всех пернатых похожие симптомы. Сначала хрип в горле, потом течет слизь, отказ от корма. В итоге всех погибших кур и гусей мужчине пришлось сжечь. Он посчитал, что они могут быть заразными.

Выяснилось, что гибнут птицы не только у Базарбека Раушанова. В районе несколько домов, где аналогичная ситуация. Жители обращались к ветеринарам. Последние разводят руками. Местные чиновники пока ограничиваются прогнозами и занимают "выжидательную" позицию.

Это не похоже на птичий грипп. Сейчас состояние двух куриц под контролем специалистов. Если одна из них погибнет, мы срочно возьмем пробы на анализ и отправим в лабораторию, - заверил руководитель отдела городского Управления сельского хозяйства и ветеринарии Манарбек Ержигитов.

Жители недоумевают и шокированы резким падежом. Местные предполагают, что это птичий грипп. Специалисты просят не поддаваться панике и отрицают эту версию.

В городе насчитывается более 1 млн голов домашней птицы. Большая их часть - на птицефабриках. Жители частного сектора должны делать прививки за счет собственных средств. А местным птицеводам провести вакцинацию поможет государство. До настоящего времени от птичьего гриппа вакцинировали около 200 тысяч пернатых.

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