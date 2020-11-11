В пяти селах СКО сняли карантин

В регионе закрытыми остаются еще 11 населенных пунктов.

В пяти селах Северо-Казахстанской области сняли карантин, передает zakon.kz.

В этих селах не было выявлено новых случаев коронавируса, сообщает "Хабар 24".

Однако закрытыми остаются еще 11 населенных пунктов, в том числе Петропавловск. За сутки в регионе зарегистрировали 46 человек с положительным результатом ПЦР-теста. Санитарные врачи отмечают, рост заболеваемости за последнюю неделю составил 37%.

На территории области 4 организации занимаются ПЦР-исследованием. На сегодняшний день, насколько я знаю, цена варьируется от 8 тысяч и выше. В районах можно обратиться в соответствующие центральные районные больницы, в фильтры, где будут осуществлять заборы мазков. За истекшие сутки проведено 971 ПЦР-исследований, - заявил глава городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев.

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