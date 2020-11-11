Горячие новости
Читайте также

"Барыс" разгромно проиграл "Локомотиву" в чемпионате КХЛ

Прервалась трехматчевая победная серия "Барыса".

Фото : ХК "Барыс"11 ноября 2020, 01:30

ХК "Барыс" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграл ярославскому "Локомотиву", передает zakon.kz.

Таким образом, прерывается трехматчевая победная серия "Барыса" .

Стоит отметить, эти клубы впервые встретились между собой, с тех пор, как Скабелка возглавил "Локомотив". К тому же в ярославском коллективе выступает ряд хоккеистов, игравших прежде в составе "Барыса".

"Барыс" отправляется в Нижнекамск, где 12 ноября сыграет с местным "Нефтехимиком".

"Локомотив" Россия – "Барыс" Казахстан – 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)

1:0 Охтамаа 0:11
2:0 Аверин (Алексеев) 4:04
2:1 Сведберг (Вароне, Фрэттин) 14:42
3:1 Петерссон 18:00
4:1 Петерссон (Марченко, Алексеев) 31:14 ГБ
5:1 Алексеев (Аверин, Кудрявцев) 32:43
6:1 Коршков (Охтамаа) 33:49
7:1 Ткачев (Рафиков) 44:53
7:2 Хетерингтон (Мусоров) 52:26

Вратари: Паскуале – Карлссон (00:00-33:49), Ортио.
Арена-2000-Локомотив. 1590 зрителей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты