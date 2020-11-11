"Барыс" разгромно проиграл "Локомотиву" в чемпионате КХЛ

Прервалась трехматчевая победная серия "Барыса".

ХК "Барыс" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграл ярославскому "Локомотиву", передает zakon.kz.

Таким образом, прерывается трехматчевая победная серия "Барыса" .

Стоит отметить, эти клубы впервые встретились между собой, с тех пор, как Скабелка возглавил "Локомотив". К тому же в ярославском коллективе выступает ряд хоккеистов, игравших прежде в составе "Барыса".

"Барыс" отправляется в Нижнекамск, где 12 ноября сыграет с местным "Нефтехимиком".

"Локомотив" Россия – "Барыс" Казахстан – 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)

1:0 Охтамаа 0:11

2:0 Аверин (Алексеев) 4:04

2:1 Сведберг (Вароне, Фрэттин) 14:42

3:1 Петерссон 18:00

4:1 Петерссон (Марченко, Алексеев) 31:14 ГБ

5:1 Алексеев (Аверин, Кудрявцев) 32:43

6:1 Коршков (Охтамаа) 33:49

7:1 Ткачев (Рафиков) 44:53

7:2 Хетерингтон (Мусоров) 52:26

Вратари: Паскуале – Карлссон (00:00-33:49), Ортио.

Арена-2000-Локомотив. 1590 зрителей.

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