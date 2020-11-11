"Барыс" разгромно проиграл "Локомотиву" в чемпионате КХЛ
Прервалась трехматчевая победная серия "Барыса".
ХК "Барыс" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграл ярославскому "Локомотиву", передает zakon.kz.
Таким образом, прерывается трехматчевая победная серия "Барыса" .
Стоит отметить, эти клубы впервые встретились между собой, с тех пор, как Скабелка возглавил "Локомотив". К тому же в ярославском коллективе выступает ряд хоккеистов, игравших прежде в составе "Барыса".
"Барыс" отправляется в Нижнекамск, где 12 ноября сыграет с местным "Нефтехимиком".
"Локомотив" Россия – "Барыс" Казахстан – 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)
1:0 Охтамаа 0:11
2:0 Аверин (Алексеев) 4:04
2:1 Сведберг (Вароне, Фрэттин) 14:42
3:1 Петерссон 18:00
4:1 Петерссон (Марченко, Алексеев) 31:14 ГБ
5:1 Алексеев (Аверин, Кудрявцев) 32:43
6:1 Коршков (Охтамаа) 33:49
7:1 Ткачев (Рафиков) 44:53
7:2 Хетерингтон (Мусоров) 52:26
Вратари: Паскуале – Карлссон (00:00-33:49), Ортио.
Арена-2000-Локомотив. 1590 зрителей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!