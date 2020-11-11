Воспитанница Дома юношества обманула детей-сирот на 15 млн тенге

В преступлении могут быть замешаны еще несколько человек, в том числе и юристы.

В Жамбылской области бывшая воспитанница Дома юношества обманула детей-сирот и выкрала у них более 15 млн тенге, передает zakon.kz.

В деле, помимо 25-летней подозреваемой, могут быть замешаны еще несколько человек, в том числе и юристы. Злоумышленники сняли деньги со счетов своих жертв, которые те копили для приобретения жилья, говорится в сюжете AlmatyTV.

Светлана Чеславлева одна из первых заявила в полицию. Она стала жертвой мошенников. В прошлом году подруга из Дома юношества познакомила ее с женщиной по имени Замира, вспоминает девушка. Спустя время новая знакомая поведала Светлане о своей тяжелой судьбе и попросила у нее деньги.

Якобы эти средства нужны ребенку на операцию. Девушка в эту историю не поверила. Однако Замира обманным путем заставила ее подписать документы, утверждает Светлана. На утро девушка рассказала все руководству Дома юношества.

Я сразу к директору подошла, социологу и психологу. Все были там. У них у кого-то тоже сняли деньги. Не только у меня. И потом, когда директор начал звонить в "Жилстройсбербанк", узнать насчет меня, там ответили, что у нее уже сняли, - поделилась потерпевшая.

Выяснилось, что жертвами аферистов стали сразу 7 человек. Мошенники снимали со счета каждого из них по 2 миллиона. Все они уже обратились в полицию.

Дети нам сказали, что они молчали, потому, что боялись. Многие даже не знали, что у них со счетов сняли деньги. Потому что на документе стоит подпись нотариуса, - ответила замдиректора областного Дома юношества Ляззат Мадиева.

В феврале по данному факту уже завели уголовное дело. Из-за карантина расследование пришлось приостановить, рассказывает замдиректора центра. А на днях следствие возобновило работу.

Следственным отделом УП Тараз задержана и водворена в ИВС 25-летняя женщина, подозреваемая в 5 фактах мошенничества. Под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры она завладела суммой от 3 до 6 миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, части 3 УК РК, - заявила пресс-секретарь областного ДП Гульсара Мухтаркулова.

По словам заместителя директора Ляззат Мадиевой, к этому делу причастны и другие лица. Обманутые сироты рассказывают, что рядом с подозреваемой находились юристы и несколько подозрительных мужчин.

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