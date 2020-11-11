Байден счел позором нежелание Трампа признать поражение

Трамп назвал победителем себя и подчеркнул, что намерен добиться пересмотра результатов в суде.

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Я думаю, что это позор, честно говоря... Я думаю, что в конце концов это (победа Байдена на выборах - ред.) увенчается успехом 20 января (день инаугурации), - сказал он, выступая в Делавэре.

По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. В свою очередь, действующий президент страны назвал победителем себя и подчеркнул, что намерен добиться пересмотра результатов в суде.

Так, 9 ноября Трамп пообещал представить шокирующие данные о процессе голосования на выборах главы государства в штате Невада. По его словам, именно этот регион оказался "рассадником поддельных голосов".

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