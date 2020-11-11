Горячие новости
Читайте также

Байден счел позором нежелание Трампа признать поражение

Трамп назвал победителем себя и подчеркнул, что намерен добиться пересмотра результатов в суде.

Фото : zakon.kz.11 ноября 2020, 06:27

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Я думаю, что это позор, честно говоря... Я думаю, что в конце концов это (победа Байдена на выборах - ред.) увенчается успехом 20 января (день инаугурации), - сказал он, выступая в Делавэре.

По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. В свою очередь, действующий президент страны назвал победителем себя и подчеркнул, что намерен добиться пересмотра результатов в суде.

Так, 9 ноября Трамп пообещал представить шокирующие данные о процессе голосования на выборах главы государства в штате Невада. По его словам, именно этот регион оказался "рассадником поддельных голосов".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты