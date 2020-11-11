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Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

В США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу.

Фото : afisha11 ноября 2020, 06:33

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом пишет журнал Science.

В основу работы положено исследование реакции ламы на введенный ей белок-"шип" вируса SARS-CoV-2. Ученые выявили, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.

Далее ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Они более эффективны, чем другие антитела лам.

Антитела лам, называемые "нанотелами", значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус. Помимо этого, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.


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