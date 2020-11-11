В Акмолинской области скончался 22-летний парень, который слетел в кювет на угнанной машине

По факту ДТП стражи порядка начали досудебное производство.

В Бурабайский РОП обратился 48-летний житель с. Карабауыр с заявлением о том, что в ночь на 9 ноября неизвестным лицом был угнан его автомобиль марки "Volkswagen Golf 3", сообщает zakon.kz.

По данному факту начато досудебное производство по ст. 200 ч.1 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - говорится в сообщении департамента полиции региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен 22-летний житель этого же села, который, выехав на данном авто в направлении села Аблайхан, на автодороге сообщением "Дорофеевка-Зеленый Бор", не доезжая до села Кызылагаш, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП стражи порядка начали досудебное производство по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена СМЭ.

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