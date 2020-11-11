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Обещала снять порчу: мошенница выманила более полумиллиона у акмолинки

Мошенница разместила объявление об оказании магических услуг в социальной сети.

Фото : gov.kz11 ноября 2020, 07:23

В Кокшетау женщина подозревается в мошенничестве, сообщает zakon.kz.

Заявление от потерпевшего поступило в полицию 8 ноября 2020 года 26-летний житель Кокшетау сообщил, что женщина по имени "Кристина" путем обмана завладела принадлежавшими его матери денежными средствами в сумме 600 000 тенге, - говорится в сообщении ДП области.

Было установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемой посредством социальной сети, где последняя разместила объявление об оказании магических услуг. За снятие "порчи" и проведение ритуалов пострадавшая передала подозреваемой денежные средства в сумме 333 000 тенге и золотые изделия на сумму 300 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена 34-летняя жительница Макинск Буландынского района, которая призналась в содеянном. По данному факту возбуждено досудебное производство по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество". В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения: "Обязательство о явке".


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