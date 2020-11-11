Цена нефти Brent превысила $44 впервые с начала сентября

Ее стоимость увеличилась на 3,82%.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 3,82% - до $44,02 за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС,

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 03:55 по Нур-Султану.

По состоянию на 01:05 мск нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне $43,99 за баррель (+3,75%). Нефть сорта WTI растет на 3,64%, до $42,1 за баррель.

В последний раз нефть марки Brent торговалась выше $44 за баррель 4 сентября текущего года

Рост стоимости нефти Brent происходит на фоне публикации отчета Минэнерго США. Так, министерство понизило прогноз цены нефти Brent в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне $46,59 за баррель.

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