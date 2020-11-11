Важна здоровая атмосфера в семье - врач о защите от коронавируса

В городской поликлинике №29 наблюдается небольшая тенденция к увеличению регистрации коронавирусной инфекции.

Власти Алматы 9 ноября обратились к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом в городе. В первую очередь, это касается людей старше 65 лет, передает zakon.kz.

По словам замакима города Ержана Бабакумарова, идет рост заражения среди пожилых - 33%. Они болеют в тяжелой форме и среди этой возрастной группы много летальных случаев. Прежде всего необходимо носить маску, избегать мест с массовым скоплением людей, соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.

Заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №29 Токжан Рахимжановна рассказала о нынешней ситуации в поликлинике.

Так, по ее словам, сейчас в поликлинике действительно наблюдается небольшая тенденция к увеличению регистрации коронавирусной инфекции.

На сегодня под наблюдением находятся три бессимптомных пациента, и два пациента уже сняты с карантина в связи с выздоровлением. К слову, по состоянию на 21 октября среди пациентов поликлиники не было вновь выявленного пациента с COVID-19. Новые случаи начали регистрировать с 22 октября.

У нас проводят наблюдение над пациентами. Если он бессимптомный, то за ним следит мониторинговая группа из числа врача и медсестер, которые выделены только для данной работы. Наблюдение проводится на дому, если имеются условия для изоляции в течение 14 дней, для чего при выявлении нового случая, производится выезд на дом больного, для обследования домашних условий. У всех контактных членов семьи забор ПЦР проводит на дому специалисты территориального Управления комитета контроля качества товаров медуслуг (СЭС). У больного, находившегося на амбулаторном наблюдении, после окончания карантинного срока, забор материала ПЦР на дому проводит поликлиника по месту фактического проживания. Если за время наблюдения появились жалобы на симптомы, то пациента госпитализируют в стационар, - рассказала она.

По словам Токжан Абилдаевой, к ГП №29 прикреплено около 53 тысяч населения. Так как население Алатауского района довольно молодое, то число пожилых пациентов составляет 1550 человек. Кроме этого, к поликлинике прикреплены некоторые жители близлежащих поселков Боралдай и Алгабас.

Помимо них проводится отработка в отношении группы риска. С августа проведен обзвон, посещение при необходимости, а также раздача информационных буклетов всему контингенту из группы риска. Это – контингент старше 60 лет, часто-болеющие дети, пациенты, состоящие на диспансерном учете с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы. Таким образом, за три предыдущих месяца было охвачено разъяснительной работой 15 782 пациента.

С прошлой недели отрабатываем начали целенаправленные профилактические осмотры с выездом на дом наиболее уязвимого слоев населения. Для этого сформированы специальные бригады, в которую входят врачи общей практики, невропатологи, кардиологи, окулисты и медсестры. Бригады проводят скриниговые обследования на сахар, холестерин и другие показатели. Процедуры и осмотры проводятся на дому. Пациентам на диспансерном учете доставляются на дом все необходимые препараты, - проинформировала она.

Токжан Абилдаева посоветовала пожилым людям придерживаться советам медиков. В дополнение к основным правилам безопасности, она также дала рекомендации.

Они сводятся к тому, что все упражнения нужно проводить на дому. Это здоровый образ жизни, соблюдение режима отдыха и сна, проветривание помещений, влажная уборка и хорошее питание. Для иммунитета и общего хорошего самочувствия важна здоровая атмосфера в семье. Ведь сейчас определенное количество людей работает на дистанционке, дети тоже учатся из дома. Атмосфера в доме - безопасность каждого из нас, - заключила она.

По данным Минздрава, 9 ноября было зарегистрировано 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 117 336 случаев, выздоровели – 108 169 человек.

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