"Казцинк" выделил средства на открытие лаборатории для диагностики COVID-19 в Усть-Каменогорске

Лаборатория оснащена необходимыми тест-системами, соответствующими всем требованиям Министерства здравоохранения.

10 ноября в Амбулаторном центре Усть-Каменогорска состоялось открытие ПЦР-лаборатории для диагностики COVID-19. Крупнейшая горно-металлургическая компания региона выделила более 42 млн тенге на полное оснащение исследовательского учреждения.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является одним из наиболее эффективных способов диагностирования нового коронавируса. Во время второй волны COVID-19 лаборатории испытывают огромную нагрузку, чтобы успеть провести анализы сотням устькаменогорцев. "Казцинк" решил выделить крупную сумму для обустройства исследовательского отдела на базе Амбулаторного центра, чтобы горожане могли быстрее получить медицинскую помощь.

В поставку вошли более 30 наименований современного медицинского оборудования и мебели. Лаборатория оснащена необходимыми тест-системами, соответствующими всем требованиям Министерства здравоохранения. Исследования проводятся специалистами медучреждения с учетом усиленных мер санитарной безопасности.

Борьба с пандемией сегодня – тема номер один и для нас, как для самой крупной компании региона, важно поддержать устькаменогорцев, чтобы каждый мог вовремя получить диагностику, – отметил исполнительный директор "Казцинка" по административным вопросам Андрей Лазарев. - Примечательно, что если раньше результата ПЦР можно было ждать несколько дней, то теперь он делается в разы быстрее. Анализ будет готов уже через 6 часов с момента поступления в лабораторию: 4 часа длится само ПЦР-исследование, далее необходимо еще 2 часа на подготовку результатов. Уверен, новая лаборатория позволит в значительной степени снизить нагрузку на другие аналогичные учреждения.

Медики уже опробовали новое оборудование.

Кабинет работает круглосуточно, - рассказали в Амбулаторном центре. - За один цикл можно исследовать 90 проб, таким образом максимальная производительность лаборатории в сутки составит до 500 результатов ПЦР-исследований. Надеемся, что лаборатория позволит еще эффективней оказывать помощь устькаменогорцам.

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