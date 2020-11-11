Порноактер оценил интимное видео Дзюбы и предложил работу

Несколькими днями ранее футболиста отстранили от трех ближайших игр сборной России.

Видео, на котором теперь уже экс-капитан питерского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба удовлетворяет себя на камеру, разлетелось по всему миру. Более того, футболисту с умелыми, как выяснилось, руками, предложили завершить спортивную карьеру и начать зарабатывать в другой сфере, передает zakon.kz.

Звезда мирового порно, актер и продюсер 56-летний Рокко Сифреди пригласил Артема Дзюбу сниматься в фильмах для взрослых. Об этом он написал в сториз в своем Instagram, приложив скриншот видео с участием российского спортсмена.

Я бы хотел, чтобы ты был в моей команде. Отличные навыки! Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в этом лицемерном мире, ты всегда можешь рассчитывать на меня! И пошел ты на ***, Пьер Вудман! Он мой! – написал 56-летний Сифреди, обращаясь к коллеге по "цеху".

⚡️ПОШЛА ЖАРА????



Звезда мирового порно, актер и продюсер Рокко Сифреди пригласил Артема Дзюбу сниматься в фильмах для взрослых.????????????



Дзюба - звезда Pornhub?????https://t.co/2k11MxGuFY pic.twitter.com/6ExQt2V62W — ⚪????⚪ (@kaR1Oka27) November 10, 2020

Ранее в защиту Дзюбы выступили звезды российской эстрады. Самым оригинальным среди них оказался Никита Джигурда. Он снял интимное видео, где повторил то, что делал Дзюба, и устрашающим голосом оставил послание хейтерам.

В поддержку великого Артема Дзюбы! Сынок, мы все периодически делаем это. Не обращай внимания, ты великий, а они просто завидуют тебе и твоему аппарату. Я поддерживаю тебя двумя руками, братан, ты великий, и ты докажешь еще – и хейтерам, и духовным извращенцам, докажешь, что ты великий футболист. Не занимайтесь глупостями, не осуждайте тех, кто не боится общественного невежественного мнения. Ну как-то так, – сказал Джигурда.

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