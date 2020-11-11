Медики, привитые российской вакциной "Спутник V", заболели коронавирусом
Это объясняют еще не сформировавшимся иммунитетом.
Фото : ok.ru11 ноября 2020, 10:13
В Алтайском крае России 42 медика одними из первых получили вакцину "Спутник V". Сейчас стало известно, что трое из них все же подхватили коронавирус, передает zakon.kz.
По данным ТАСС, в Алтайский край первой партией поступило 42 комплекта вакцины от коронавируса "Спутник V". Вторая партия вакцины в объеме около 2 тыс. доз поступит в первом квартале 2021 года.
В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков, - говорится в распространенном сообщении управления печати и массовых коммуникаций региона.
По информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции нужно получить вторую. Защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, а все это время идет процесс формирования иммунитета.
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