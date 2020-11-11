В Атырау сдали в эксплуатацию пристройку кардиологического центра на 50 мест
Новая пристройка состоит из трех этажей.
Медучреждение посетил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, осмотрев завершившиеся строительство нового корпуса, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.
Новая пристройка позволит населению региона оказывать современную медицинскую помощь на более качественном уровне. Наша цель - снижения болезней системы кровообращения, которые являются основными причинами смертности, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.
При поддержке акимата Атырауской области спонсором данного проекта выступила компания НКОК. Новая пристройка состоит из трех этажей.
Здесь будут функционировать приемно-сортировочная и диагностическая зона, клинико-лабораторная служба и администрация, специализированные отделения кардиохирургии и сосудистой хирургии, реанимационно-операционный блок и отделение интервенционной кардиологии с рентгенхирургической службой.
Стоит отметить, что в новом корпусе установлена централизованная кислородная станция (концентратор) для бесперебойной выработки кислорода и подачи его по всему больничному корпусу.
Напомним, что Атырауский областной кардиоцентр является многофункционирующим лечебным учреждением, которое оказывает специализированную и высотехнологичную медицинскую помощь населению Атырауской области, в том числе пациентам из соседних областей. Основной профиль работы лечебного учреждение - кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная кардио-ангиология и аритмология, а также многопрофильная хирургия.
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