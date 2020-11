Футболист попросил нуждающихся в еде писать ему в личку

Выступающий за французский футбольный клуб "Сошо" Брайан Сумаре обратился к нуждающимся в еде. Спортсмен готов лично помочь им с продуктами, передает zakon.kz.

"Сошо" выступает в Лиге 2 и замыкает десятку после 10 туров. Но это не мешает одному из игроков, 21-летнему Брайану Сумаре, заниматься благотворительностью. Трогательное послание нуждающимся футболист оставил в своем Твиттере.

Если в нынешней ситуации, в которую мы все попали, у вас нет работы и еды, не стесняйтесь писать мне в личные сообщения. Макароны, рис, яйца, молоко или что-нибудь еще, что я могу вам принести. Не ложитесь спать голодными, особенно дети! Когда я помогаю, это остается между вами, мной и богом. Никто не узнает, так что не стыдитесь и обращайтесь ко мне, если нужно, – написал Сумаре.

Такой красивый жест вызвал восхищение у болельщиков. Первые итоги благотворительной акции станут известны позже.

Quand j’aide c’est entre toi, moi et dieu. Personne ne le saura donc n’aie pas honte et viens vers moi si tu as besoin ❤️❤️. " Ne mange pas chez celui qui criera qu’il t’a nourri " ????????‍♂️