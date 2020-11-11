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Футболист попросил нуждающихся в еде писать ему в личку

Все происходит во Франции.

Фото : pixabay.com11 ноября 2020, 10:38

Выступающий за французский футбольный клуб "Сошо" Брайан Сумаре обратился к нуждающимся в еде. Спортсмен готов лично помочь им с продуктами, передает zakon.kz.

"Сошо" выступает в Лиге 2 и замыкает десятку после 10 туров. Но это не мешает одному из игроков, 21-летнему Брайану Сумаре, заниматься благотворительностью. Трогательное послание нуждающимся футболист оставил в своем Твиттере.

Если в нынешней ситуации, в которую мы все попали, у вас нет работы и еды, не стесняйтесь писать мне в личные сообщения. Макароны, рис, яйца, молоко или что-нибудь еще, что я могу вам принести. Не ложитесь спать голодными, особенно дети! Когда я помогаю, это остается между вами, мной и богом. Никто не узнает, так что не стыдитесь и обращайтесь ко мне, если нужно, – написал Сумаре.

Такой красивый жест вызвал восхищение у болельщиков. Первые итоги благотворительной акции станут известны позже.


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