Петропавловск нельзя покинуть отрицательной ПЦР-справки
Ограничительные меры усилены с 9 ноября 2020 года.
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов подписал постановление от 4 ноября 2020 года "Об усилении ограничительных мер по COVID-19 в Северо-Казахстанской области на внутренних воздушных и железнодорожных сообщениях", передает zakon.kz.
Так, АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предписано сокращение железнодорожное сообщение Петропавловска в количестве, определенном Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19.
Руководителям авиакомпаний при вылете из Петропавловска необходимо обеспечить:
- недопуск к посадке на борт воздушного судна пассажиров (за исключением детей в возрасте до 5 лет) без наличия справки о прохождении тестирования методом ПЦР на Covid-19 с отрицательным результатом со сроком не более 3 суток с даты выдачи;
- наличие средств индивидуальной защиты для пассажиров и экипажа (маски), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на борту воздушного судна;
- во время полета на борту воздушного судна ограничение перемещения пассажиров, их скопления у туалетов и соблюдение ими масочного режима;
- предоставление медико-санитарной части генеральной декларации воздушного судна, манифеста (списка пассажиров) с указанием посадочного места и паспортных данных специалистам санитарно-карантинного пункта.
При этом в здание аэропорта Петропавловска запрещено пускать встречающих и провожающих лиц. Кроме того, пассажиров будут пускать в здание аэропорта при наличии билета и в масках.
Служба безопасности либо квалифицированный персонал должны проводить бесконтактную термометрию всех лиц при входе в здание аэропорта.
Необходимо создать отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров.
Также в аэропорту необходимо:
- наличие напольных разметок, ограждений и барьерных лент для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей (в прикассовой зоне, у стойки регистрации и посадки, а также в перронных автобусах для перевозки пассажиров;
- наличие наглядной информации об обязательности ношения масок у входа в здание, прикассовой зоне, у стойки регистрации и посадки, в перронных автобусах для перевозки пассажиров;
- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;
- наличие санитайзеров в помещениях аэропорта (в залах ожиданий, комната матери и ребенка, санузлах);
- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- наличие в медицинских пунктах необходимых лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки);
- проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания пассажиров в здании аэропорта, при выявлении пассажиров с симптомами заболевания.
В свою очередь железнодорожным перевозчикам необходимо обеспечить:
- недопуск к посадке пассажиров (за исключением детей в возрасте до 5 лет) в вагон без наличия справки о прохождении тестирования методом ПЦР на Covid-19 с отрицательным результатом со сроком не более 3 суток с даты выдачи;
- запрет остановки внутри области пассажирских железнодорожных составов;
- организацию работы объектов общественного питания в пассажирских поездах способом доставки по предварительному заказу пассажиров;
- использование средств индивидуальной защиты для пассажиров (маски) и поездной бригады (маски и перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств в пассажирском вагоне;
- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при посадке и высадке;
- в пути следования ограничение перемещения пассажиров между вагонами, их скопления у туалета и соблюдение ими масочного режима;
- допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);
- проведение предсменного (предрейсового) медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;
- наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств;
- ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров пассажирских вагонов;
- проведение текущей влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в салоне не менее 3-х раз в сутки, в туалете не менее 4-х раз в сутки и по мере загрязнения.
Руководству железнодорожного вокзала города также предписано обеспечить:
- недопуск в здание железнодорожного вокзала встречающих и провожающих лиц;
- допуск пассажиров при наличии билета и в средствах индивидуальной защиты (маски);
- отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров;
- проведение службой безопасности бесконтактной термометрией всех лиц при входе в здание вокзала;
- наличие напольных разметок, ограждений и барьерных лент для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей (в зоне входа и выхода, в прикассовой зоне, в зале ожидания);
- наличие наглядной информации об обязательности ношения масок у входа в здание, в зоне входа и выхода, в прикассовой зоне, в зале ожидания;
- проведение ревизии (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха; частое проветривание всех помещений не менее 15 минут, не менее 3 раз в день;
- закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств индивидуальной защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;
- проведение инструктажа среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
- медицинское наблюдение за сотрудниками с проведением опроса состояния и термометрии при осмотре медицинским работником организации, с регистрацией на бумажном или электронном носителе;
- ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия;
- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;
- проведение дезинфекционных мероприятий, за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы;
- проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания пассажиров в зданиях вокзалов, при выявлении пассажиров с симптомами заболевания.
Руководителям предприятий по обслуживанию транспортных средств и железнодорожных предприятий, связанных с перевозочной деятельностью также нежно обеспечить:
- допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);
- проведение предсменного медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;
- наличие санитайзеров в местах общего пользования (входная зона, холлы, коридоры, санузлы);
- проведение влажной уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 3 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замену фильтров, дезинфекции воздуховодов, соблюдение режима проветривания;
- наличие в медицинских пунктах необходимых лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки), дезинфицирующих средств (антисептики).
Вместе с тем руководству объектов общественного питания нужно обеспечить:
- допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);
- осмотр сотрудников на наличие симптомов заболевания с измерением температуры тела до начала работы;
- наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств;
- строгий контроль за осуществлением сотрудниками технологических процессов (готовка, разделка, укомплектование) в средствах индивидуальной защиты;
- оказание услуг пассажирам в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности;
- доставку продуктов питания и готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира);
- соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима.
Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 9 ноября 2020 года.
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