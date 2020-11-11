Петропавловск нельзя покинуть отрицательной ПЦР-справки

Ограничительные меры усилены с 9 ноября 2020 года.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов подписал постановление от 4 ноября 2020 года "Об усилении ограничительных мер по COVID-19 в Северо-Казахстанской области на внутренних воздушных и железнодорожных сообщениях", передает zakon.kz.



Так, АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предписано сокращение железнодорожное сообщение Петропавловска в количестве, определенном Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19.

Руководителям авиакомпаний при вылете из Петропавловска необходимо обеспечить:

- недопуск к посадке на борт воздушного судна пассажиров (за исключением детей в возрасте до 5 лет) без наличия справки о прохождении тестирования методом ПЦР на Covid-19 с отрицательным результатом со сроком не более 3 суток с даты выдачи;

- наличие средств индивидуальной защиты для пассажиров и экипажа (маски), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на борту воздушного судна;

- во время полета на борту воздушного судна ограничение перемещения пассажиров, их скопления у туалетов и соблюдение ими масочного режима;

- предоставление медико-санитарной части генеральной декларации воздушного судна, манифеста (списка пассажиров) с указанием посадочного места и паспортных данных специалистам санитарно-карантинного пункта.

При этом в здание аэропорта Петропавловска запрещено пускать встречающих и провожающих лиц. Кроме того, пассажиров будут пускать в здание аэропорта при наличии билета и в масках.

Служба безопасности либо квалифицированный персонал должны проводить бесконтактную термометрию всех лиц при входе в здание аэропорта.

Необходимо создать отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров.

Также в аэропорту необходимо:

- наличие напольных разметок, ограждений и барьерных лент для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей (в прикассовой зоне, у стойки регистрации и посадки, а также в перронных автобусах для перевозки пассажиров;

- наличие наглядной информации об обязательности ношения масок у входа в здание, прикассовой зоне, у стойки регистрации и посадки, в перронных автобусах для перевозки пассажиров;

- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

- наличие санитайзеров в помещениях аэропорта (в залах ожиданий, комната матери и ребенка, санузлах);

- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- наличие в медицинских пунктах необходимых лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки);

- проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания пассажиров в здании аэропорта, при выявлении пассажиров с симптомами заболевания.

В свою очередь железнодорожным перевозчикам необходимо обеспечить:

- недопуск к посадке пассажиров (за исключением детей в возрасте до 5 лет) в вагон без наличия справки о прохождении тестирования методом ПЦР на Covid-19 с отрицательным результатом со сроком не более 3 суток с даты выдачи;

- запрет остановки внутри области пассажирских железнодорожных составов;

- организацию работы объектов общественного питания в пассажирских поездах способом доставки по предварительному заказу пассажиров;

- использование средств индивидуальной защиты для пассажиров (маски) и поездной бригады (маски и перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств в пассажирском вагоне;

- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при посадке и высадке;

- в пути следования ограничение перемещения пассажиров между вагонами, их скопления у туалета и соблюдение ими масочного режима;

- допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

- проведение предсменного (предрейсового) медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;

- наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств;

- ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров пассажирских вагонов;

- проведение текущей влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в салоне не менее 3-х раз в сутки, в туалете не менее 4-х раз в сутки и по мере загрязнения.

Руководству железнодорожного вокзала города также предписано обеспечить:

- недопуск в здание железнодорожного вокзала встречающих и провожающих лиц;

- допуск пассажиров при наличии билета и в средствах индивидуальной защиты (маски);

- отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров;

- проведение службой безопасности бесконтактной термометрией всех лиц при входе в здание вокзала;

- наличие напольных разметок, ограждений и барьерных лент для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей (в зоне входа и выхода, в прикассовой зоне, в зале ожидания);

- наличие наглядной информации об обязательности ношения масок у входа в здание, в зоне входа и выхода, в прикассовой зоне, в зале ожидания;

- проведение ревизии (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха; частое проветривание всех помещений не менее 15 минут, не менее 3 раз в день;

- закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств индивидуальной защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств;

- проведение инструктажа среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;

- медицинское наблюдение за сотрудниками с проведением опроса состояния и термометрии при осмотре медицинским работником организации, с регистрацией на бумажном или электронном носителе;

- ежедневное проведение мониторинга выхода на работу с выяснением причины отсутствия;

- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;

- проведение дезинфекционных мероприятий, за счет своих средств или по эпидемиологическим показаниям по постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы;

- проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания пассажиров в зданиях вокзалов, при выявлении пассажиров с симптомами заболевания.

Руководителям предприятий по обслуживанию транспортных средств и железнодорожных предприятий, связанных с перевозочной деятельностью также нежно обеспечить:

- допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

- проведение предсменного медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;

- наличие санитайзеров в местах общего пользования (входная зона, холлы, коридоры, санузлы);

- проведение влажной уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 3 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

- бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замену фильтров, дезинфекции воздуховодов, соблюдение режима проветривания;

- наличие в медицинских пунктах необходимых лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки), дезинфицирующих средств (антисептики).

Вместе с тем руководству объектов общественного питания нужно обеспечить:

- допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

- осмотр сотрудников на наличие симптомов заболевания с измерением температуры тела до начала работы;

- наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств;

- строгий контроль за осуществлением сотрудниками технологических процессов (готовка, разделка, укомплектование) в средствах индивидуальной защиты;

- оказание услуг пассажирам в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности;

- доставку продуктов питания и готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира);

- соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима.

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 9 ноября 2020 года.

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