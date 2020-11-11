Снег и дождь ожидаются в Казахстане 

Также прогнозируют сильный ветер.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12-14 ноября, сообщает zakon.kz.

В течение всего периода большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северного циклона. Его облачные поля принесут с собой осадки в виде снега и дождя, в южной и восточной части местами сильные. Местами ожидаются туман, гололед, в северных регионах порывистый ветер, который будет способствовать возникновению метелей, - сообщили в ведомстве.

В 10 регионах страны 11 ноября объявлено штормовое предупреждение.

В Акмолинской области туман, гололед, низовая метель. Ветер местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Актюбинской области туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Жамбылской области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Западно-Казахстанской области снег, туман, гололед. Ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

В Карагандинской области дождь, туман, гололед, низовая метель. Ветер местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанайской области туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами туман, гололед. Ветер южный, юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

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