За неделю Beeline провел связь в 5 сел, где проживает 11 000 человек

Интернет будет даже в самых отдаленных уголках Казахстана.

Всего за неделю Beeline Казахстан обеспечил связью и интернетом 5 сел — сегодня в них проживают 11 259 жителей. Речь идет о населенных пунктах в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Теперь сельчане могут пользоваться мобильным интернетом и всегда быть на связи с близкими. Beeline проводит связь в села в рамках в рамках проекта "250+".

Наша миссия, как одного из крупнейших операторов страны, помочь людям всегда оставаться на связи. При этом неважно, где вы живете — в мегаполисе или в 1 000 километров от ближайшего городского центра. Мы, в Beeline, считаем, что связь и высокоскоростной интернет должны быть доступны в любом уголке страны. Дети и взрослые должны иметь возможность учиться и работать дистанционно, смотреть фильмы в интернете, звонить близким и пользоваться цифровыми сервисами. Особенно это актуально в период ужесточения карантина, когда жители многих городов и регионов вынуждены постоянно находиться дома, — рассказывает Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline.

Евгений Настрадин, СЕО Beeline Казахстан

Напомним, за октябрь оператор сотовой связи подключил 20 сел, которые расположены в 7 областях. Сейчас в них проживают 18 390 человек.

Узнать, есть ли ваш город или село в плане подключения сети 3G/4G, можно на официальном сайте Beeline.

В рамках проекта "250+" доступ к сетям в почти 1 000 селах страны получат 600 тысяч человек.

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