В СКО завершаются масштабные работы по ремонту и реконструкции объектов водоснабжения

Ремонтными работами в 2020 году охвачены 76 населенных пунктов.

Финансирование на эти цели было увеличено более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Тогда на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения из всех источников было направлено 3,7 млрд. тенге. Было улучшено водоснабжение в 48 селах, в которых проживает 29 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

В 2020 году на водоснабжение выделено 8 млрд. тенге. На эти средства проводится работа как по групповым водопроводам, так и внутрипоселковым объектам и сетям водоснабжения. На данный момент отремонтировано 277 км водопроводов, к водоснабжению подключены 2,8 тысячи домов. Имеется возможность для подключения порядка 5 тысяч домов.

Так, была проблема с водоснабжением сел Каратал и КулыкольУалихановского района. Там из-за низкого дебита скважин возник дефицит питьевой воды, что создавало местным жителям значительные неудобства. Для решения этой проблемы в 2020 году в рамках "Дорожной карты занятости" были выделены средства в сумме 545,5 млн. тенге, уложено 17 км. трубопровода, установлены площадки водопроводных сооружений, система очистки и пункты раздачи воды в селах. В данный момент основные строительные работы окончены, завершается монтаж оборудования и общестроительные работы. Объект планируется запустить в эксплуатацию к 1 декабря текущего года. Реализация проекта решит проблему с водоснабжением порядка 1 тысячи североказахстанцев.

До конца года в СКО отремонтируют еще 11 км. сетей водоснабжения, продолжится работа по вводу водопровода в дома. Ремонтными работами в 2020 году охвачены 76 населенных пунктов. По их завершению улучшения ощутят порядка 60 тыс. североказахстанцев.

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