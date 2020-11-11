Экономист прокомментировал "нехватку бюджета" Алматы

В 2019 доходы алматинской казны достигли 525 миллиардов тенге.

Экономист Марат Букенов прокомментировал заявление Центра социальных и политических исследований "Стратегия" о том, что бюджет Алматы при Сагинтаеве стал меньше, чем в прежние времена, передает zakon.kz.

Все якобы потому, что предыдущий аким "выгреб бюджеты будущих поколений". Поэтому "у Сагинтаева мало бюджета для работ в городе".

Как экономист позволю не согласится с таким тезисом. По-моему нынешней администрации города такие высказывания по сути "медвежья услуга". Обратимся к цифрам, которые уж точно не лгут. По данным из открытых источников видно, что бюджет города из года в год только растет. В 2019 доходы алматинской казны достигли 525 миллиардов тенге. Годом ранее бюджет был почти на этом же уровне. А в 2020-ом, несмотря на всю тяжесть коронакризиса и карантина, бюджет города за счёт трансфертов из республиканского бюджета, составил больше 910 миллиардов тенге. То есть алматинский бюджет за год увеличился в 1.8 раза, - цитирует Букенова Altyn Orda.

Во его словам, в 2013-2014 годах трансферты из алматинского бюджета в республиканский немногим превышали 50 миллиардов. Отчисления были стабильными, но росли, можно сказать, черепашьим шагом. А уже с 2015 транши начали расти в геометрической прогрессии и уже через два года выросли вдвое. В 2017 Алматы перечислил в госказну больше 95 миллиардов тенге, в 2018 – 103 миллиарда, в 2019 – 115 миллиардов. В результате, если среднегодовые темпы роста ВВП Казахстана составляли 4,8%, то ВРП Алматы в этот же период росло в среднем на 7% в год.

При этом в те годы акимат не поднимал ставки по налогам, а поступления в городской бюджет росли благодаря расширению налогооблагаемой базы, выводу из тени нелегальных секторов экономики и внедрение современных технологий управления. Например, легализация общественных перевозок. В 2016 году город перешел на систему электронного билетирования "Онай", которая вывела из тени 60% рынка – речь идет без малого о 6-7 миллиардах тенге. Полученные деньги акимат смог потратить на развитие бизнеса, который и дал рост налоговых поступлений. Для предпринимателей создали несколько программ кредитования с выгодными условиями. В 2015 – это программа "Жибек жолы", по которой выделяли 4 миллиарда тенге. В 2016 – программы "Алматы туризм", "Алматы инновация", "Алматы-Өнiм" с той же суммой кредитования – 4 миллиарда тенге. В следующем году сумма кредитования выросла уже до 12 миллиардов. Также в 2016 было выделено в три раза больше денег из бюджета на поддержку бизнеса по программе "Дорожная карта бизнеса-2020" – это 3.2 миллиарда тенге. Вдобавок ко всему, городу сильно помог механизм государственно-частного партнерства. И тут сыграл револьверный принцип: МСБ окреп, увеличил обороты – соответственно, открыл новые рабочие места, стал уплачивать более весомые налоги, - перечислил он.

Марат Букенов подчеркнул, что Алматы был городом-донором: "кормил" себя и другие регионы, которые не зарабатывали. Но сейчас Алматы постепенно превращается в дотационный регион. Возможно это временное явление, связанное с эпидемией COVID-19.

Кстати, за счет профицита в 2016 году акимату даже удалось досрочно закрыть кредит перед Европейским банком реконструкции и развития в 56 миллионов долларов. Заем оформили еще в 2013 году – это были 39 миллионов долларов на покупку 200 автобусов на газе. Тогда ЕБРР давал деньги на 10 лет, но благодаря рациональной экономической политике удалось сократить неприоритетные расходы и погасить долг всего за три года. Возможно, в упомянутую сумму долга входили и другие заемные деньги – в 2010 акимат брал подобный кредит у ЕБРР на 35 миллионов долларов на те же самые цели, - сообщил Букенов.

Экономист заключил, что каждый должен заниматься, своим делом экономисты – экономикой, социологи – социологией.

Уверен, что от этого все только выиграют и жизнь постепенно наладится, - отметил он.

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