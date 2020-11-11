Фракция "Ак жол" отказалась голосовать за законопроект по техрегулированию

По словам Азата Перуашева, формально переписав ведомственные процедуры, Минторговли так и не затронуло системные вопросы сферы техрегулирования.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона о техническом регулировании, направленный на прозрачность контрольно-надзорной деятельности, оперативное пресечение небезопасной продукции и снижение коррупционных рисков, передает корреспондент zakon.kz.

Несмотря на это, одна из партий воздержалась при голосовании, отмечая, что ведомство не затронуло системные вопросы в сфере техрегулирования.

По словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, в рамках законопроекта будет осуществлен переход от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом, будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец.

Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний. В целях оперативного изъятия небезопасной продукции по результатам подтвержденных испытаний внедряется институт надзора за рынком. Это не предполагает тотального повсеместного контроля. Все будет отслеживаться в онлайн-режиме в информационной базе. Проверки будут осуществляться только по схеме: выявление - испытание - изъятие с рынка, - сообщил глава Минторговли на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, будут усовершенствованы процедуры оценки соответствия, оцифровки процессов сертификации и аккредитации.

Для этого предусматривается переход на электронные сертификаты, с последующей интеграцией с общими процессами Евразийской экономической комиссии. Закрепляется круг заявителей на оценку соответствия: изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортер, продавец. Предусматривается проведение механизма фото-видео фиксации процесса испытаний. В результате принятия данных мер, как отметил министр, ожидается повышение достоверности результатов испытаний при сертификации на 100%, а также возможность отслеживания несертифицированной продукции, - отметил Султанов.

Также в рамках законопроекта предусматривается переформатирование деятельности Экспертных советов при отраслевых государственных органах в целях качественного формирования переговорной позиции в рамках Евразийского экономического союза. Пересмотрен порядок разработки казахстанских технических регламентов. Установлен правовой механизм для бизнеса по созданию системы добровольной сертификации.

Особое внимание уделено вопросу развития в Казахстане надлежащей лабораторной практики. Для этого национальный орган по аккредитации наделяется функциями органа мониторинга надлежащей лабораторной практике. Это даст толчок для признания в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) казахстанских протоколов испытаний. Данные нормы направлены на продвижение казахстанских товаров на внешние рынки, защиту конкурентных преимуществ отечественных производителей, профессиональное отстаивание позиций выгодных Казахстану, - добавил министр.

Депутат Азат Перуашев отметил, что фракция "Ак жол" поднимает эту проблему более восьми лет. Еще в 2014 году по инициативе фракции Комитет по экономике и региональному развитию Мажилиса передал конкретные рекомендации правительству по данному вопросу. И в том числе разработать новый закон о техрегулировании, который бы снял существующие проблемы. Правительство тогда, по словам депутата, провело ряд заседаний, на которых согласилось с актуальностью вопроса и поручило уполномоченному органу взяться за разработку закона. Не дождавшись того документа, в 2017 году фракция "Ак жол" совместно с НПП "Атамекен" разработали и направили в правительство концепцию законопроекта. Однако предложенная концепция была полностью проигнорирована в представленном проекте закона.

На наш взгляд, разработчик в лице министерства торговли и интеграции, формально переписав ведомственные процедуры, так и не затронуло системные вопросы данной сферы. Хотя мы неоднократно и на разных этапах направляли свои предложения и замечания как исполнителям, так и вам лично, уважаемый господин министр. И если Президент говорит о принципе слышащего государства, то в данном случае мы видим обратный пример. Когда конкретное министерство торговли не слышит целую парламентскую фракцию и тех, кому придется исполнять этот закон. Мы понимаем, что комитет и рабочая группа провели большую работу над документом. Но с учетом высказанного, не представляется возможным нашей фракции поддержать данный законопроект. Поэтому фракция "Ак жол" воздерживается при голосовании по указанному законопроекту, - пояснил Перуашев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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