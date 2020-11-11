Дезинфекция-2020: Чем обрабатывают дома и улицы в Алматы

Средства дезинфекции постоянно проверяют на уровень токсичности.

Со 2 ноября в Алматы возобновили дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных жилых домов и мест общего пользования. Заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев рассказал, какие средства используют для дезинфекции и сколько раз в неделю она проводится, передает zakon.kz.

Как стало известно, для дезинфекции используют средства, которые эффективны против бактерий, вирусов, грибков и относятся к умеренно опасным веществам III класса опасности по ГОСТ 12.1.007.76 и по ингаляционному воздействию в виде концентрата к IV классу малоопасных веществ,

Для дезинфекционной обработки применялись такие средства как "Акма-хлор", "Хлор-ал", "Алма-Экстра", "Глюзамин", "Септохим", "Сан-лайт", "Concept Surface", "Септолит форте" и "Септолиз универсал" - это проверенные препараты отечественного производства, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям РК. Также они зарегистрированы в государственном реестре препаратов, разрешенных для производства, реализации и использования. Данные препараты не оказывают местно-раздражающего действия и не несут вреда для людей и животных, - заверил Мейржан Отыншиев.

Вместе с тем филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" периодически проводит отбор проб дезинфицирующих средств, используемых при обработке, без предварительного уведомления подрядных организаций.

Согласно протоколам исследования, нормативный показатель содержания активного вещества соответствует нормам. Также ежедневно проводится дезинфекционная обработка около 800 тыс. квадратных метров тротуаров, уличных урн, скамеек и прочих уличных объектов. Обработка будет проводиться до первых осадков, - добавил Отыншиев.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!