Горячие новости
Читайте также

Заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана пройдет онлайн

Сообщил пресс-секретарь Елбасы.

Фото : "Хабар 24"11 ноября 2020, 12:27

11 ноября пройдет заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает zakon.kz.

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты