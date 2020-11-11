Заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана пройдет онлайн
Сообщил пресс-секретарь Елбасы.
Фото : "Хабар 24"11 ноября 2020, 12:27
11 ноября пройдет заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает zakon.kz.
Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, - написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.
Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 11, 2020
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