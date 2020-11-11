Заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана пройдет онлайн

11 ноября пройдет заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает zakon.kz.

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева