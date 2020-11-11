Обращение горожанки: проблем с ПЦР-тестированием в Восточном Казахстане нет

По всем вопросам жители региона круглосуточно и бесплатно могут обратиться call-центр Управления здравоохранения ВКО.

Вчера в редакцию телеканала "Астана" обратилась жительница Усть-Каменогорска, которая пожаловалась на то, что в регионе якобы не хватает ресурсов для поведения ПЦР-тестов, а также не работают компьютерные томографы для необходимых исследований, сообщает zakon.kz.

В связи с тем, что вчера в области было объявлено штормовое предупреждение, были проблемы со связью и телефонный разговор оборвался, сегодня представитель областного управления здравоохранения Аскар Хорошаш, прокомментировал ситуацию. Действительно, в октябре в связи с резким ростом количества заболевших, наблюдались некоторые задержки и проблемы с проведением ПЦР-тестов. Однако с ноября работают все лаборатории, а буквально на днях в здании бывшей БСМП, где сейчас разворачивается пульмонологический центр, откроется еще одна. И это позволит увеличить мощность всех лабораторий до 10 тысяч тестов в сутки. Это полностью закроет потребности региона.

На сегодняшний день результаты готовы в течении первых 24 часов, - пояснил Аскар Хорошаш. - Более того, если к вам не приехали и сразу не провели тест, это не значит, что медики не контролируют ситуацию. ПЦР-исследования контактных проводятся на третий и двенадцатый день, что обеспечивает наиболее высокую их точность. Муж данной гражданки уже приступил к работе, у него закрыт больничный. Заболевание коронавирусом он перенес в довольно легкой форме. Сегодня в Восточном Казахстане нет проблем с компьютерной томографией, опять же они возникли в октябре в связи с ростом заболевших.

Сейчас в регионе работают мобильные бригады, которые не только оказывают консультативную помощь, но и осуществляют доставку лекарств, тем кто находится на амбулаторном домашнем лечении. Создан стабилизационный фонд медикаментов, который способен также закрыть все потребности области.

Врачи сейчас не уходят в отпуска, более того они выезжают в другие районы, чтобы проводить там консультации на месте, делиться опытом с районными больницами, - отметил Аскар Хорошаш.

В областном управлении здравоохранения не отрицают возникших проблем и очередности на ПЦР-исследования в частных лабораториях. Анализом их работы занимается республиканская комиссия профильного Министерства.

Специалисты ВКО оперативно реагируют на все жалобы и пожелания населения. Круглосуточно работает штаб КВИ. В ближайшее время откроется еще пять ПЦР-лабораторий, все компьютерные томографы работают в штатном режиме, подготовлено более 6 тысяч инфекционных и провизорных коек, что на сегодняшний день достаточно для того, чтобы максимально быстро решать все возникающие вопросы.

По всем вопросам жители региона круглосуточно и бесплатно могут обратиться call-центр Управления здравоохранения ВКО:

8(7232) 701-131

8(7232) 523-211

8(7232) 523-238

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