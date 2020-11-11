С начала года в Казахстане выплатили пособие по многодетности на более 190 млрд тенге

Государственное пособие полагается многодетным семьям, которые имеют 4 и более совместно проживающих детей в возрасте до 23 лет.

За 10 месяцев текущего года 386,8 тыс. семей в Казахстане получили пособие по многодетности. Общая сумма выплаченных пособий составила 191,6 млрд тенге. Для многих из них такая помощь со стороны государства оказалась очень существенной и ощутимой, пишет zakon.kz.

Государственное пособие полагается многодетным семьям, которые имеют 4 и более совместно проживающих детей в возрасте до 23 лет. При этом на него могут претендовать все многодетные семьи независимо от уровня дохода. Это одна из мер господдержки, направленная на стимулирование рождаемости в стране и содействие воспитанию детей в семье.

Семья Рауаны Кутбаевой из села Аксу-Аюлы Карагандинской области в числе получателей пособия. Рауана вместе с супругом воспитывают шестерых детей – 4 девочки и 2 мальчика. С введением нового госпособия многодетным семьям без учета их доходов финансовая ситуация в семье значительно улучшилась, рассказывает женщина. Ведь раньше они получали всего 10 тысяч тенге на всех детей.

Конечно, для нас это большая поддержка и помощь очень существенная. Жить стало полегче. Как правило, деньги уходят на питание детям, одежду, их развитие. Но при этом нехватки мы не ощущаем, всего достаточно, – отмечает многодетная мать.

По словам Рауаны, в последние годы семья стала ощущать больше внимания и заботы со стороны государства. Вместе с мужем она стремится воспитать достойных граждан Казахстана и патриотов своей страны.

Пятеро из шестерых ее детей – школьники. Старшая дочь учится в шестом классе, младшему сыну всего 1,5 года.

Каждый из моих детей особенный и обладает своим талантом и способностями. Кто-то рисует, кто-то играет на домбре, кто-то занимается спортом, а кто-то – рукоделием. Все они одинаково нас радуют каждым своим достижением. Дети всегда стараются нам помогать по хозяйству, помогают друг другу с уроками. Они – наше счастье, – заключает Рауана Кутбаева.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей. Так, размер пособия для семей с 4 детьми составляет 44 532 тенге, для семей с 5 детьми - 55 672 тенге, с 6 детьми - 66 811 тенге, с 7 детьми - 77 951 тенге, с 8 и более детей - по 4 МРП на каждого ребенка.

Напомним, что в 2020 года 1 МРП равен 2778 тенге.

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