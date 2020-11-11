С 11 ноября в Алматы стартует голосование за проекты "Бюджета участия"

Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты могут только жители, имеющие постоянную прописку в Алматы.

С 11 по 23 ноября 2020 года включительно пройдет голосование за предложения жителей по благоустройству Алматы в рамках городского проекта "Бюджет участия", сообщает zakon.kz.

Сбор заявок по проекту "Бюджет участия" стартовал 28 августа. В 2020 году общая сумма увеличена до 6,4 млрд тенге (4 млрд тенге в 2019 году) — по 800 млн тенге на каждый район. В целях развития присоединенных территорий к городу, Наурызбайскому и Алатаускому районам в рамках "Бюджета участия" дополнительно предусмотрено выделение по 500 млн тенге. Таким образом общая сумма выделенных средств на каждый из указанных двух районов составит по 1,3 млрд тенге.

К голосованию допущено 448 инициатив алматинцев. Наибольшее количество заявок поступило по благоустройству Алмалинского (123), Наурызбайского (72) и Турксибского (62) районов. Далее следуют Бостандыкский (49), Медеуский (42), Алатауский (41), Жетысуский (36) и Ауэзовский (23) районы.

В числе проектов горожан: строительство многофункционального летнего спортивного зала для единоборств в мкр. Улжан-2, шахматного центра в мкр. Айнабулак-4, установка мемориала пандемии COVID-19 "Спасибо доктор!" в мкр. Калкаман, и др.

Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты могут только жители, имеющие постоянную прописку в Алматы. Для удобства доступно онлайн-голосование и бумажное – при личном визите в районные акиматы или фронт-офис Open Almaty (пр. Абая, 90).

Для онлайн-голосования необходимо:

1) перейти в раздел "Голосование" на портале budget.open-almaty.kz;

2) выбрать не более 3 (трех) понравившихся проектных предложений;

3) определить наиболее удобный способ подтверждения голосования – с помощью ЭЦП или ИИН (SMS-код).

Для бумажного голосования необходимо:

1) посетить любой районный акимат (с 09:00 до 18:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч.) или фронт-офис Open Almaty (с 08:00 до 20:00 ч.), при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность;

2) заполнить бумажную форму, выданную на месте;

3) опустить заполненную форму в ящик для сбора голосов.

Для допуска к реализации проектное предложение должно набрать более 10 (десяти) голосов жителей, имеющих прописку в Алматы. Один житель может проголосовать только за 3 (три) проектных предложения.



В 2019 году акимат Алматы реализовал пилотный проект "Бюджет участия", выделив на 8 районов города из местного бюджета по 500 млн тенге. На что направить бюджет города определяли сами алматинцы путем открытого обсуждения и голосования. Свою оценку инициативам горожан дали члены Общественного совета г. Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

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