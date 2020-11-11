Канело ушел из DAZN. Названа вероятность его третьего боя с Головкиным

На данный момент все ждут официальной информации.

Мексиканский знаменитый боксер-средневес, чемпион мира по версиям WBC WBA Сауль Канело Альварес стал свободным агентом, разорвав контракт со стриминговым сервисом DAZN. Состоится ли после этого третий бой между Канело и казахстанцем, чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным, ответил теперь уже бывший промоутер мексиканца, передает zakon.kz.

В сентябре Канело инициировал судебный процесс против Golden Boy Promotions промоутера Оскара Де Ла Хойи и стриминговой сети DAZN после того, как почувствовал разочарование из-за отсутствия боев в связи с пандемией Covid-19. Из-за невозможности получения прибыльных прямых трансляций Канело потребовал от своего промоутера и сервиса чистую льготу и финансовую компенсацию в размере не менее 280 миллионов долларов, заявив, что ему было отказано ранее. Однако, теперь эта история кончилась.

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, долгое время работавший с Альваресом, подтвердил разрыв контракта с ним после того, как Канело начал судебное разбирательство два месяца назад.

Судебный процесс был разрешен ко всеобщему удовлетворению, и мы желаем Канело удачи, - сказал Де Ла Хойя в заявлении.

Интересно, что с DAZN до сих пор сотрудничает Головкин. И если раньше его третий бой с Альваресом можно было организовать при активном участии этого стримингового сервиса, то теперь у общественности появились вопросы - люди задаются вопросом, сможет ли DAZN договориться с Канело как со свободным агентом по поводу трансляции его боя с Головкиным.

Уход "Канело" ударит по карманам DAZN, ведь Альварес - одна из главных звезд бокса и он был главной приманкой для новых подписчиков на DAZN. Хорошей новостью для DAZN является то, что эти деньги теперь можно будет инвестировать в бокс.

Я не буду удивлен, если свой следующий бой "Канело" проведет на DAZN, и я определенно не удивлюсь, если в мае он подерется с Геннадием Головкиным. С финансовой точки зрения это самый большой бой. DAZN до сих пор хочет провести третий бой между Головкиным и "Канело". Мы все хотели его устроить, но у нас не вышло", - рассказал он в интервью порталу Boxing Social.

Канело говорит, что дата его первого боя в качестве свободного агента еще не назначена, хотя он надеется сделать объявление о своем будущем в ближайшие дни. Чемпион мира IBF в суперсреднем весе Калеб Плант был назван вероятным соперником Канело на поединок 19 декабря, который должен быть показан по системе платных трансляций, при этом американец публично заявил, что, по его мнению, пара встретится на ринге в следующий раз.

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