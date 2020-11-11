В числе приоритетных проектов строительство за счет государственных и частных инвестиций 4-х новых контейнерных терминалов на станции Достык.

5 ноября Председатель Правления АО "НК "КТЖ" С. Мынбаев принял участие в 29-ом пленарном заседании Международного Координационного совета по трансевразийским перевозкам, посвященном развитию контейнерных перевозок Азия – Европа – Азия, сообщает zakon.kz.

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, в этом году, мероприятие прошло в формате онлайн дискуссии.

Ключевой темой обсуждения стала текущая ситуация на рынке железнодорожных перевозок по маршруту Азия – Европа, меры по повышению скорости доставки грузов, модернизации инфраструктуры и цифровизации процессов.

В ходе своего доклада на открытии мероприятия, С. Мынбаев прокомментировал, что для развития объема транзитных перевозок по маршруту Азия – Европа АО "НК "КТЖ" реализует программы по модернизации транспортной инфраструктуры. В числе приоритетных проектов строительство за счет государственных и частных инвестиций 4-х новых контейнерных терминалов на станции Достык, для обеспечения роста обработки контейнеров в 2025 году до 1 миллиона ДФЭ в год. Кроме того, Компанией совместно с администрацией китайских железнодорожных дорог достигнута договоренность об обеспечении целевого показателя скорости контейнерных поездов до 1400 км в сутки и увеличении приема поездов на станции Достык в 3 раза до 40 поездов в сутки к 2025 году.

По словам С. Мынбаева, связанный с пандемией запрет на альтернативные виды перевозок увеличил нагрузку на железнодорожный транспорт и произошли корректировки в скорости транспортировки грузов, но Компания приняла этот вызов, и в условиях карантина железнодорожный транспорт показал себя эффективным, быстрым и безопасным видом транспорта для доставки грузов.

Несмотря на сложный период, за 10 месяцев текущего года мы наблюдаем общий рост перевозок в сравнении с прошлыми годом, особенно это касается транзита – здесь процент роста составил 25% в основном за счет переориентации грузов с авто и авиатранспорта на железнодорожный. Я отдельно хочу отметить высокий уровень сервиса контейнерных перевозок - за 10 месяцев 2020 года в направлении Китай-Европа нам удалось достичь средней скорости 1 150 км в сутки, объем перевозок по данному направлению составил 407,6 тыс. ДФЭ, рост 65% к прошлому году, - подчеркнул в своем выступлении он.

Он также отметил, что перспективным вектором развития ТрансЕвразийских перевозок является формирование маршрутов через казахстанские морские порты, по Транскаспийскому международному Транспортному Маршруту в направлении стран Кавказа, Персидского залива и Турции, что обеспечивает клиентам, которые выбрали железнодорожный транспорт различные альтернативные варианты маршрутов перевозки.

В целом участники мероприятия отметили, что благодаря слаженной работе железных дорог сопредельных государств обеспечен рост контейнерных перевозок на сухопутных маршрутах, выразив уверенность в том, что продолжение совместной работы и дальнейшая реализация достигнутых договоренностей позволит эффективно и динамично развивать существующие и новые совместные проекты.

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