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В Алматы успешно функционируют "кассы без продавцов" и "турникет честности"

Данные проекты направлены на укрепление таких качеств, как честность и добропорядочность, повышение атмосферы доверия в обществе и на создание безбарьерных и комфортных условий для граждан.

Фото : Агентство по противодействию коррупции11 ноября 2020, 13:35

В крупных супермаркетах и на станции метро города более двух лет продуктивно функционирует "касса без продавца" и "турникет честности", сообщает zakon.kz.

Данные проекты направлены на укрепление таких качеств, как честность и добропорядочность, повышение атмосферы доверия в обществе и на создание безбарьерных и комфортных условий для граждан.

В эффективности указанных проектов убедился директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Ғанижан Асанұлы.

Проект нашел широкое распространение в других городах и областях страны и приобрел большую популярность.

Примером реализованных мер культивирования принципов добропорядочности в городе Алматы является действующий турникет честности на станции метро "Алмалы".

За время функционирования турникета честности, услугами безбарьерного прохода к станции метро воспользовались более 935 000 человек. Из них за указанный период не произвели оплату лишь 965 пассажиров, что составляет 0,1%.

Внедренные проекты вжились в ежедневную жизнь горожан и уже не кажутся чем-то особенным. Можно масштабировать и внедрять их в разные сферы, - отметил Ғанижан Асанұлы.


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