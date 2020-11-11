Проекты БРК в Мангистауской области

На сегодняшний день в области сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей.

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил предприятия Мангистауской области и провел совещание по вопросам развития инженерной и транспортной инфраструктуры курортной зоны Актау и дал старт строительству новых гостинично-туристических комплексов. В составе делегации участие принял и Председатель Правления АО "Банк Развития Казахстана" Абай Саркулов.

На сегодняшний день в Мангистауской области сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей. Область продолжает реализовывать основные проекты по созданию промышленной и социальной инфраструктуры несмотря на влияние и последствия пандемии. По данным департамента статистики Мангистауской области за январь-сентябрь 2020 года промышленными предприятиями области произведено продукции в действующих ценах на 1 535 млрд тг, индекс физического объема промышленной продукции к соответствующему периоду 2019 года составил 93,2%. Основу обрабатывающей промышленности региона составляет химическая промышленность, машиностроение, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство продуктов нефтепереработки, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройиндустрия), металлургическая промышленность.

В региональной структуре кредитного портфеля АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, Банк, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"), Мангистауская область занимает 4,4%. Это крупные индустриальные проекты страны, являющиеся градообразующими предприятиями Мангистауской области – АО "Казазот", АО "НК "Актауский международный морской торговый порт", Aktau Tourism City LTD, АО "КазТрансГаз Аймак". Все эти предприятия обеспечивают жителей региона рабочими местами, выплачивают налоги в бюджет, а также вносят лепту в развитие экспортного потенциала страны. Общая сумма предоставленная Банком на реализацию данные проектов составляет около 139 млрд тенге.

В данном регионе с участием БРК реализуется один из лидеров химической промышленности АО "КазАзот". Данное предприятие является единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Республике Казахстан. Завод производит химическую продукцию, ориентированную на выпуск минеральных удобрений для нужд агропромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли. Плодотворное сотрудничество между БРК и КазАзот начато в ноябре 2015 года, тогда был подписан договор о предоставлении кредита в размере 40,5 млрд тенге, в рамках ГПИИР. Заемные средства позволили завершить крупные проекты модернизации завода по производству минеральных удобрений с увеличением проектной мощности выпуска готовой продукции. Наряду с этим удалось построить и запустить в эксплуатацию газопоршневую электростанцию, которая теперь обеспечивает КазАзот собственной электро- и тепловой энергией.

АО "КазАзот" является также экспортоориентированной компанией, ежегодно поставляющей на внешние рынки порядка 35 % производимой продукции и постоянно расширяющей географию поставок. Расширение производственных мощностей позволяет наращивать экспортные объемы продукции. В рамках расширения экспортного потенциала, БРК в 2016 году профинансировал предэкспортную операцию АО "КазАзот" на сумму 3 млрд тенге, под страховое покрытие АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "KazakhExport". На данный момент в компании КазАзот трудятся 1226 человек.

БРК как финансовый институт развития среди приоритетов уделяет большое внимание кредитованию экологически чистых производств, направленных на улучшение экологии. Так, с участием БРК завершено строительство резервной нитки магистрального газопровода "Узень-Актау" на участке Узень-Жетыбай которое направлено на обеспечение безаварийной и бесперебойной транспортировки газа и увеличения пропускной способности газотранспортной системы Мангистауской области. Проект реализует АО "КазТрансГаз Аймак", стоимость проекта составила более 3,6 млрд тенге, участие БРК составляет 100%.

АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" совместно с БРК реализует проект расширения Актауского международного морского торгового порта с целью увеличения перевалки сухих грузов до 3 млн тонн в год. Порт предоставляет услуги по перевалке нефтеналивных грузов и генеральных грузов: зерно, металл и др. Стоимость проекта - 85,7 млн долларов США, при этом 82 млн долларов США или 95,7% от стоимости – заем БРК. За счет заемных средств БРК, Актауским морским портом были построены защитные гидротехнические сооружения мол и волнолом, которые защищают от волнового воздействия инфраструктуру действующего порта и образуют акваторию в северном направлении.

В сфере туризма при финансовом участии БРК в этом году завершилось строительство первой очереди всесезонного многофункционального гостинично-туристического комплекса Rixos Water World Aktau. Строительство данного комплекса позволило создать единственный в Центрально-Азиатском регионе морской курорт, предоставляющий пятизвездочный сервис по системе "all inclusive" от признанного мирового бренда RIXOS. Комплекс представляет первоклассный отдых на берегу Каспийского моря, а также активный отдых (путешествия в акватории Каспийского моря, по полуострову Мангышлак и плато Устюрт). Гостиница состоит из 500 номеров, инфраструктура включает аквапарк, басcейны, бунгало, ресторан, СПА-салоны, комнату для детского досуга, спортивную площадку.

Во время строительства комплекса было создано 1 250 рабочих мест, а во время эксплуатации отеля количество будет варьироваться от 500 до 700 человек, в зависимости от сезона. Стоимость проекта составила 68,8 млрд тенге, заем БРК - 42 млрд тенге сроком на 20 лет, проект реализует Частная компания "Aktau Tourism City LTD."

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